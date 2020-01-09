Трупы матери и брата нашла жительница Соснового Бора, пришедшая домой после праздников

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:39:01+03:00

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Жуткую картину увидела дома жительница Соснового Бора, вернувшаяся домой после праздников. В квартире 48-летняя женщина обнаружила тела своего старшего брата и матери. Оба не подавали признаков жизни.

- В 18:28 8 января через службу 112 поступило сообщение от неработающей жительницы дома 27 по проспекту Героев, которая сообщила о том, что обнаружила трупы своих родных, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские нашли тела пенсионерки 1948 года рождения и ее 50-летнего сына. Внешних повреждений или следов насильственной смерти обнаружено не было.

С месте происшествия были изъяты отпечатки пальцев и прочие пригодные для исследования предметы. Тела погибших направлены в морг для вскрытия. Точную причину смерти матери и сына установит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU