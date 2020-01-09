2020-01-09T11:58:14+03:00
Происшествия

14-летнюю школьницу сексуально развратил 52-летний сосед в Ленобласти

Безработный мужчина коротал время с малолетней девочкой в коммунальной квартире
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Бывший уголовник сексуально совратил 14-летнюю соседку по коммуналке в ЛенобластиБывший уголовник сексуально совратил 14-летнюю соседку по коммуналке в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Ленинградской области проводит расследование в отношении бывшего уголовника, который ранее «увлекался» грабежами и кражами, а теперь малолетними девочками. В ночь на четверг, 9 января, правоохранители задержали 52-летнего мужчину в поселке Токсово в коммунальной квартире после заявления матери школьницы.

- По рассказам 32-летней женщины, все произошло 8 января 2020 года. Она пояснила, что мужчина пригласил ее 14-летнюю дочь к себе в комнату в коммунальной квартире, расположенной в доме 16А по Привокзальной улице. Там, за закрытой дверью экс-уголовник вступил в сексуальные отношения с 8-классницей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На вызов в коммуналку приехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого мужчину, изъяли постельное белье и отправили в отдел полиции. На данный момент в отношении возможного совратителя малолетней девочки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За мошенничество с автостраховкой на 7 миллионов петербуржец получил два года колонии
Петербуржец, выбросивший 5-месячного щенка из окна, пойдет под суд
Две беременные козы и козел исчезли у охранницы военного полигона с поста «Стык Наркома» в Ленобласти
За новогодние праздники в Петербурге совершено 10 убийств по пьянке
В Петербурге начали работать пункты приема новогодних елок
Побитую 9-летнюю девочку нашли на улице в Калининском районе
Музей исламской культуры откроется в Доме Брюллова на Васильевском острове
Во время погони петербурженка на Mercedes сбила одного инспектора ГИБДД и протащила другого по дороге с зажатой рукой в двери
Историка Соколова вернули из Центра психиатрии имени Сербского в СИЗО Москвы
Петербург вошел в топ-3 самых посещаемых городов в России
14-летнюю школьницу сексуально развратил 52-летний сосед в Ленобласти
Трупы матери и брата нашла жительница Соснового Бора, пришедшая домой после праздников
Первый рабочий день в Петербурге начался без пробок
Ремонт метро «Балтийская» стал сюрпризом для петербуржцев в первый рабочий день
В супермаркете на Стародеревенской покупатель напал с ножом на кассира
Около 1,5 тысяч ДТП произошло за новогодние каникулы в Петербурге
Двухлетний малыш умер, подавившись фасолью в Петербурге
Петербуржец-уголовник похитил бывшую возлюбленную, избил ее и вывез загород
На железнодорожной станции в Петербурге произошла утечка перекиси водорода
На Ладожском озере появились ледяные «блюдца»
Беременные петербургские нерпы страдают из-за отсутствия льда на Финском заливе