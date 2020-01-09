14-летнюю школьницу сексуально развратил 52-летний сосед в Ленобласти

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:58:14+03:00

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Полиция Ленинградской области проводит расследование в отношении бывшего уголовника, который ранее «увлекался» грабежами и кражами, а теперь малолетними девочками. В ночь на четверг, 9 января, правоохранители задержали 52-летнего мужчину в поселке Токсово в коммунальной квартире после заявления матери школьницы.

- По рассказам 32-летней женщины, все произошло 8 января 2020 года. Она пояснила, что мужчина пригласил ее 14-летнюю дочь к себе в комнату в коммунальной квартире, расположенной в доме 16А по Привокзальной улице. Там, за закрытой дверью экс-уголовник вступил в сексуальные отношения с 8-классницей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На вызов в коммуналку приехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого мужчину, изъяли постельное белье и отправили в отдел полиции. На данный момент в отношении возможного совратителя малолетней девочки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU