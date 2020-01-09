2020-01-09T12:22:42+03:00
Общество

Петербург вошел в топ-3 самых посещаемых городов в России

За 2019 год в Северную столицу приехали порядка 9,1 миллионов туристов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербург вошел в топ-3 самых популярных туристических городов России в 2019 годуПетербург вошел в топ-3 самых популярных туристических городов России в 2019 годуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Петербург стал одним из самых популярных городов России среди туристов. В 2019 году Северную столицу посетили порядка 9,1 миллионов из разных городов и стран. Так, город на Неве оказался на втором месте по посещаемости уступив лишь Москве, в которую за минувший год приехали 25 миллионов гостей.

- В 2019 году Петербург посетили 9,1 миллионов туристов. При этом турпоток по сравнению с 2018 годов вырос на 7 процентов, - говорится в исследовании сервиса «Турстат».

Также в топ-5 самых посещаемых регионов страны вошла Ленинградская область. В 2019 году посмотреть на ее достопримечательности приехали более 5 миллионов туристов.

Явно туристический поток в Петербург и область увеличился с 1 октября с введением электронных виз, по которым граждане 53 стран могут приехать в Северную столицу. Так, за первые три недели действия визы заявки подали 20 тысяч туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За мошенничество с автостраховкой на 7 миллионов петербуржец получил два года колонии
Петербуржец, выбросивший 5-месячного щенка из окна, пойдет под суд
Две беременные козы и козел исчезли у охранницы военного полигона с поста «Стык Наркома» в Ленобласти
За новогодние праздники в Петербурге совершено 10 убийств по пьянке
В Петербурге начали работать пункты приема новогодних елок
Побитую 9-летнюю девочку нашли на улице в Калининском районе
Музей исламской культуры откроется в Доме Брюллова на Васильевском острове
Во время погони петербурженка на Mercedes сбила одного инспектора ГИБДД и протащила другого по дороге с зажатой рукой в двери
Историка Соколова вернули из Центра психиатрии имени Сербского в СИЗО Москвы
Петербург вошел в топ-3 самых посещаемых городов в России
14-летнюю школьницу сексуально развратил 52-летний сосед в Ленобласти
Трупы матери и брата нашла жительница Соснового Бора, пришедшая домой после праздников
Первый рабочий день в Петербурге начался без пробок
Ремонт метро «Балтийская» стал сюрпризом для петербуржцев в первый рабочий день
В супермаркете на Стародеревенской покупатель напал с ножом на кассира
Около 1,5 тысяч ДТП произошло за новогодние каникулы в Петербурге
Двухлетний малыш умер, подавившись фасолью в Петербурге
Петербуржец-уголовник похитил бывшую возлюбленную, избил ее и вывез загород
На железнодорожной станции в Петербурге произошла утечка перекиси водорода
На Ладожском озере появились ледяные «блюдца»
Беременные петербургские нерпы страдают из-за отсутствия льда на Финском заливе