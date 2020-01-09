Петербург вошел в топ-3 самых посещаемых городов в России

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:22:42+03:00

За 2019 год в Северную столицу приехали порядка 9,1 миллионов туристов

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Петербург стал одним из самых популярных городов России среди туристов. В 2019 году Северную столицу посетили порядка 9,1 миллионов из разных городов и стран. Так, город на Неве оказался на втором месте по посещаемости уступив лишь Москве, в которую за минувший год приехали 25 миллионов гостей.

- В 2019 году Петербург посетили 9,1 миллионов туристов. При этом турпоток по сравнению с 2018 годов вырос на 7 процентов, - говорится в исследовании сервиса «Турстат».

Также в топ-5 самых посещаемых регионов страны вошла Ленинградская область. В 2019 году посмотреть на ее достопримечательности приехали более 5 миллионов туристов.

Явно туристический поток в Петербург и область увеличился с 1 октября с введением электронных виз, по которым граждане 53 стран могут приехать в Северную столицу. Так, за первые три недели действия визы заявки подали 20 тысяч туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU