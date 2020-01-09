2020-01-09T12:53:37+03:00
Происшествия

Во время погони петербурженка на Mercedes сбила одного инспектора ГИБДД и протащила другого по дороге с зажатой рукой в двери

Девушка пыталась скрыться от правоохранителей, защищая своего друга, нарушившего ПДД
Лилия КОЗЛОВА
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Девушка за рулем Mercedes сбила гаишника и протащила другого за машиной в ПетербургеДевушка за рулем Mercedes сбила гаишника и протащила другого за машиной в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Вечером в среду, 8 января, в Московском районе Петербурга произошла бурная погоня за нарушителями правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД два раза блокировали дорогу, пытаясь остановить наглых водителей на Mercedes и даже пострадали сами.

- Около 23 часов сотрудник ГИБДД пытался остановить иномарку у дома 21 по улице Типанова за нарушение ПДД. Однако водитель-мужчина лишь поддал газу и попытался скрыться. Во время преследования, инспекторы заметили, что парень поменялся местами с пассажиркой, которая теперь рулила Mercedes, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

У дома 7 по Типанова правоохранители перегородили дорогу, подошли к автомобилю и потребовали заглушить мотор. Однако девушка это проигнорировала, нажала на педаль газа, наехала на одного из инспекторов и попыталась снова скрыться.

Повторная попытка задержать Mercedes была предпринята у дома 3 по той же улице. ГИБДД попытался открыть дверь со стороны водителя через приоткрытое окно, но водитель зажал руку инспектора и начал движение, стекло разбилось, автомобиль остановился, и водитель был задержан.

В результате парочка, которая оказалась супругами, была доставлена в отдел полиции, где на них составили административные дела. в отношении девушки также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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