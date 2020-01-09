2020-01-09T13:04:47+03:00
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Музей исламской культуры откроется в Доме Брюллова на Васильевском острове

Одним из инициаторов его создания был Михаил Пиотровский
Петр КИБЕР
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В Доме Брюллова на Кадетской линии откроется музей исламской культуры. Фото: Google КартыВ Доме Брюллова на Кадетской линии откроется музей исламской культуры. Фото: Google Карты
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Дом Брюллова на Васильевском острове, станет Музеем-институтом исламской культуры. О том, что историческое здание на Кадетской линии, 21, решено передать новому учреждению, сообщил депутат петербургского ЗакСа Алексей Ковалев, ранее направлявший запрос вице-губернатору Евгению Елину. При этом сам народный избранник не против такого использования памятника.

- Важно, чтобы дом сохранялся. С этой точки зрения разницы нет, - сообщил Ковалев «Мойке 78».

Изначально депутат хотел, чтобы здание было передано региональному отделению Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИК), однако в Смольном решили иначе и дали градозащитникам другое помещение.

Стоит сказать, что за создание музея исламской культуры в Петербурге не раз высказывался директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, сам ученый-исламист по образованию.

Напомним, что Дом Брюллова построен в XVIII веке. При советской власти здесь был детский сад, библиотека, а также жилые квартиры. В 2008 году здание признали аварийным и расселили. Сроки создания музея исламской культуры пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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