Побитую 9-летнюю девочку нашли на улице в Калининском районе

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:38:03+03:00

По словам школьницы, ее выгнала из дома пьяная мать

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На множество неприятных вопросов придется ответить жительнице Калининского района, чью дочку побитой нашли вечером на улице. Замерзшую 9-летнюю девочку увидели на Меньшиковском проспекте прохожие. Они и обратились в полицию.

- В 23:18 в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что за вечер дважды видела на улице ребенка. По словам девочки, ее выгоняла из дома бабушка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При этом женщина сначала отвела девочку по адресу, который та назвала, но вскоре вновь заметила ребенка на улице. После чего вызвала полицию.

Приехавшие стражи порядка забрали школьницу в отделение. Там девочку обогрели и расспросили. Она рассказала, что из дома ее выгнала мать, которая пьет. Она же и поколотила дочку. Позднее ребенка отправили в больницу, где у нее нашли гематомы на ногах.

А по домашнему адресу полицейским открыла пьяная 37-летняя мать девочки. Внятно объяснить ситуацию она не смогла. Теперь делом семьи займутся надзорные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU