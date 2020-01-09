2020-01-09T13:39:52+03:00
Общество

В Петербурге начали работать пункты приема новогодних елок

Деревья станут подкормкой и подстилкой для животных
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге открылись пункты сбора елок / Фото: ВК «Ёлки, палки и щепа», сбор и переработка хвойныхВ Петербурге открылись пункты сбора елок / Фото: ВК «Ёлки, палки и щепа», сбор и переработка хвойных
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Новогодние праздники закончились, и жители Петербурга начали снимать украшения с праздничных елок. В связи с этим 9 января 2020 года в городе начали работать пункты приема елок – прекрасная альтернатива тому, чтобы просто выкидывать деревья на помойку. Ненужные больше людям елки очень пригодятся – лесные красавицы обретут новую жизнь и станут прекрасной подкормкой и подстилкой для животных.

- Принимаются любые новогодние деревья в любом состоянии: елки, пихты, сосны. Можно ветки, можно совсем сухие без хвои, - рассказали организаторы сбора.

Перед сдачей елки полностью очистить от игрушек, дождика, пленки и других украшений. На них не должно быть клея и краски. Это важнейшее условие.

Сдать елку с 9 по 15 января можно будет на мусорных площадках в Калининском районе, до 18 января в Красногвардейском, 18 января у метро «Академическая» и 19 января в Красносельском. Полный список пунктов приема можно посмотреть в группе сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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