В Петербурге начали работать пункты приема новогодних елок

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:39:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Новогодние праздники закончились, и жители Петербурга начали снимать украшения с праздничных елок. В связи с этим 9 января 2020 года в городе начали работать пункты приема елок – прекрасная альтернатива тому, чтобы просто выкидывать деревья на помойку. Ненужные больше людям елки очень пригодятся – лесные красавицы обретут новую жизнь и станут прекрасной подкормкой и подстилкой для животных.

- Принимаются любые новогодние деревья в любом состоянии: елки, пихты, сосны. Можно ветки, можно совсем сухие без хвои, - рассказали организаторы сбора.

Перед сдачей елки полностью очистить от игрушек, дождика, пленки и других украшений. На них не должно быть клея и краски. Это важнейшее условие.

Сдать елку с 9 по 15 января можно будет на мусорных площадках в Калининском районе, до 18 января в Красногвардейском, 18 января у метро «Академическая» и 19 января в Красносельском. Полный список пунктов приема можно посмотреть в группе сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU