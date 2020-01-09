2020-01-09T14:13:05+03:00
Дом. Семья

Две беременные козы и козел исчезли у охранницы военного полигона с поста «Стык Наркома» в Ленобласти

Хозяйка очень беспокоится за судьбу пропавших животных
Петр КИБЕР
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В Ленобласти ищут двух козочек и козла, которые безвестно пропали в начале января. Фото: vk.com/spb_todayВ Ленобласти ищут двух козочек и козла, которые безвестно пропали в начале января. Фото: vk.com/spb_today
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Двух беременных козочек и одного козла ( не беременного) очень ищет дачница из сторожевого поста «Стык Наркома», что между садоводствами «Матокса» и «Спутник» во Всеволожском районе Ленинградской области.

- 3 января, во временном промежутке с 18:00 до 23:00 у работницы поста - Юлии пропали две беременные козы и козел, - написала знакомая женщины в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Особо отмечается, что беременным козам нужен специальный уход и без него животные, а также их нерожденное потомство, могут погибнуть.

Куда могли деться рогатые - тоже загадка. Сами они с участка никогда не уходили. Хозяйка предполагает, что животных украли.

Отметим, что сторожевой пост «Стык Наркома» - участок с домом, в котором живут охранники на въезде в военное лесничество-полигон. Постройка стоит уединенно и соседей у хозяйки коз нет, поэтому нет и свидетелей произошедшего. В полицию женщина пока не обращалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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