2020-01-09T14:24:27+03:00
Происшествия

Петербуржец, выбросивший 5-месячного щенка из окна, пойдет под суд

Мужчина вышвырнул животное с высоты четвертого этажа
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец, выбросивший 5-месячного щенка из окна, пойдет под судПетербуржец, выбросивший 5-месячного щенка из окна, пойдет под судФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Колпинский районный суд Петербурга в четверг, 9 января 2020 года, зарегистрировал уголовное дело в отношении местного жителя, который еще весной прошлого года вышвырнул из окна маленького щенка. Животное благо выжило после падения с 4 этажа. Но мужчину теперь будут судить.

- 9 мая 2019 года Николай Дутчак находился на кухне в квартире дома 67 по проспекту Ленина. Там он взял 5-месячного щенка метиса по кличке Юта и выбросил его в окно кухни. Животное получило серьезные увечья, упас с высоты 4 этажа, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Так следствие предполагает, что обвиняемый 22 мая 2018 года серьезно избил знакомого, нанеся ему серьезные травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Напомним, что 18 мая 2019 года суд отправил подозреваемого на месяц в СИЗО. Сам Дутчак возражал против избрания стражи. Вину он признает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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