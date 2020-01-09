2020-01-09T14:36:09+03:00
Происшествия

За мошенничество с автостраховкой на 7 миллионов петербуржец получил два года колонии

Мужчина сам отдал BMW Х5 «угонщикам» и не получил в итоге денег
Петр КИБЕР
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Житель Петербурга получил два года за мошенничество со страховкой.Житель Петербурга получил два года за мошенничество со страховкой.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Желание «заработать» на мошенничестве с автостраховкой привело жителя Санкт-Петербурга на скамью подсудимых. Мужчина решил получить деньги за свой премиальный кроссовер, для чего отдал его «угонщику», чтобы тот вывез машину за пределы России. «Потери» должна была компенсировать страховая компания.

- Суд установил, что в июле 2018 года владелец авто вступил в преступный сговор с неустановленным лицом с целью последующей реализации автомобиля BMW Х5 М 2017 года выпуска, принадлежащего обвиняемому и получении страховой выплаты в размере 7 700 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

План был прост: сообщник вывозит иномарку за пределы России, где позже продает ее заинтересованным лицам. А хозяин в это время пишет заявление в полицию об угоне и в страховую компанию, где был оформлен полис КАСКО.

И все было бы хорошо, но страховщики провели свое расследование и мошенничество вскрылось. В итоге мужчина остался и без машины и без денег. Вину он признал. Суд назначил ему 2 года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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