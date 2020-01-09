2020-01-09T15:18:23+03:00
Общество

Автобус № 136 продлит маршрут до станции метро «Чернышевская»

Время работы транспорта увеличится на два часа
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Автобус № 136 в Петербурге продлит маршрут от "Ручьев" до "Чернышевской"Автобус № 136 в Петербурге продлит маршрут от "Ручьев" до "Чернышевской"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

У жителей района Ручьи и Пискаревки в Петербурге появится прекрасная и удобная возможность добираться до центра города всего лишь на одном автобусе. С 13 января 2020 года будет продлен маршрут № 136, который на данный момент курсирует по трассе от автостанции «Ручьи» до площади Растрелли.

- Конечным пунктом маршрута станет станция метро «Чернышевская». Кроме того, на 2 часа увеличится время работы автобусов. В последние рейсы от начального и конечного пункта автобусы отправятся не в 21:20, а в 23:20 часов, - сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Так, начиная с 13 января автобусы под номером № 136 будут курсировать от станции «Ручьи» по действующему маршруту до Тульской улицы, далее по улице Бонч-Бруевича, Лафонской, Шпалерной, Потемкинской, Кирочной.

В обратном направлении от метро «Чернышевская» автобус проследует по Кирочной, улице Восстания, Рылеева, Радищева, снова вернется на Кирочную, далее по Потемкинской, Шпалерной, Лафонской, площади Пролетарской Диктатуры, Суворовскому проспекту, Тульской и далее до «Ручьев» по стандартному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За новогодние праздники в Петербурге поймали более 100 пьяных водителей
Суд арестовал водителя, сбившего насмерть двух подростков у Площади Мужества
На Лабораторном проспекте снесли гаражи
На станции метро «Чкаловская» умер пассажир
Владелец SPAR в Петербурге отказался от перезапуска магазинов в новом году
В Пулково возобновляются рейсы из Петербурга в Кишинев
Пять тонн польских груш не попали на новогодние столы петербуржцев
Под конец новогодних каникул в больницу пришел петербуржец, севший на нож
Вафли и курочку "с начинкой" в виде телефонов и смарт-часов нашли в "Крестах" Петербурга
В Кресты пытались передать мобильники, спрятанные в репчатом луке
В Ленобласти ожидается резкое похолодание и шквальный ветер
Раскрепощенный мужчина в женском халате устроил дефиле по Мурино
Автобус № 136 продлит маршрут до станции метро «Чернышевская»
В конце января откроется монумент «Свеча памяти» с капсулой земли из Петербурга
За мошенничество с автостраховкой на 7 миллионов петербуржец получил два года колонии