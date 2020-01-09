Автобус № 136 продлит маршрут до станции метро «Чернышевская»

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:18:23+03:00

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У жителей района Ручьи и Пискаревки в Петербурге появится прекрасная и удобная возможность добираться до центра города всего лишь на одном автобусе. С 13 января 2020 года будет продлен маршрут № 136, который на данный момент курсирует по трассе от автостанции «Ручьи» до площади Растрелли.

- Конечным пунктом маршрута станет станция метро «Чернышевская». Кроме того, на 2 часа увеличится время работы автобусов. В последние рейсы от начального и конечного пункта автобусы отправятся не в 21:20, а в 23:20 часов, - сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Так, начиная с 13 января автобусы под номером № 136 будут курсировать от станции «Ручьи» по действующему маршруту до Тульской улицы, далее по улице Бонч-Бруевича, Лафонской, Шпалерной, Потемкинской, Кирочной.

В обратном направлении от метро «Чернышевская» автобус проследует по Кирочной, улице Восстания, Рылеева, Радищева, снова вернется на Кирочную, далее по Потемкинской, Шпалерной, Лафонской, площади Пролетарской Диктатуры, Суворовскому проспекту, Тульской и далее до «Ручьев» по стандартному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU