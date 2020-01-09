Раскрепощенный мужчина в женском халате устроил дефиле по Мурино

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:23:30+03:00

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Первый рабочий день после новогодних праздников - не самый простой. Некоторые, чтобы раскрасить серость наступивших будней, надевают яркие одежды. Как житель Мурино, поразивший местных жителей прогулкой в красном женском халате и кроссовках. Больше ничего на мужчине не было.

- Неделя моды в Мурино, - иронично подписано фото и видео, опубликованное в группе «Девяткино. Онлайн».

Пользователи соцсетей отреагировали на такое дефиле с юмором.

- Муж неожиданно вернулся домой, уходил огородами, в чем смог. Ну или просто решил добавить ярких красок соседям, - предполагают горожане.

Впрочем, другие отнеслись к насмешкам неодобрительно. Ну и что такого, мало ли случаев в жизни бывает: «И что? Давайте теперь каждого, кто не похож, снимать на видео и насмехаться над ним. Идет в домашнем халате ну и пусть идет, может он проспорил кому-то».

Муринцы, уже видевшие мужчину в городе, предположили, что он в таком виде бегает в магазин.В Петербурге такое - редкость, а в других городах практикуется.

- Я его сегодня утром видела. Только в новом халате - по ногам узнала, в носочках, - пишут внимательные муринские дамы.

По Мурино гулял мужчина в красном халате.Видео: vk.com/9kino.live

ИСТОЧНИК KP.RU