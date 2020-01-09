2020-01-09T18:21:18+03:00
Общество

В Ленобласти ожидается резкое похолодание и шквальный ветер

Ночью 10 января температура опустится до -7 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти ожидается похолодание до -7 градусовВ Ленобласти ожидается похолодание до -7 градусовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вероятно, в Ленинградскую область ненадолго заглянет зима. В ночь на 10 января в регионе ожидается резкое похолодание до -7 градусов. Однако днем в пятницу снова потеплеет до +1…-4 градусов. А в выходные в области начнет дуть сильный, шквальный ветер.

- В пятницу, 10 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночь на востоке местами небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный 5-10 метров в секунду ночью и 3-8 метров в секунду днем, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Также спасатели предупреждают автомобилистов о том, что дороги покроет гололед, поэтому, сидя за рулем, водителям надо будет быть очень аккуратными и внимательными, чтобы избежать ДТП.

За то на выходных на регион налетит мощный ветер. Ожидается, что в воскресенье, 12 января, шквальные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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