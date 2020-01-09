В Кресты пытались передать мобильники, спрятанные в репчатом луке

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:02:24+03:00

В "Кресты" пытались передать мобильники в луке. Фото: УФСИН по СПб и ЛО

Сим-карты, телефоны и зарядки к ним нашли при досмотре передачи одному из арестантов

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Завидную изобретательность проявила родственница одного из арестантов, который содержится в Следственном изоляторе номер 1 «Кресты». Женщина принесла передачку с репчатым луком. Дескать витамин С и все такое. Вот только внутри луковиц лежали мобильники.

- Четыре сим-карты, четыре телефона, а также USB-кабели к ним нашли сотрудники СИЗО-1 при досмотре передачи для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозрение у опытных контролеров вызвал красивый и, что важно, крупный лук. Передачу просветили на рентгене, который и показал наличие инородных тел в овощах.

Учитывая, что средства связи арестантам запрещены, все телефоны были изъяты. А вот родственница подследственного сама может стать фигурантом дела. Пока административного. Сейчас решается вопрос о ее привлечении к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU