Вафли и курочку "с начинкой" в виде телефонов и смарт-часов нашли в "Крестах" Петербурга

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:05:45+03:00

Смарт-часы в курочке и телефоны в вафлях пытались передать на Рождество заключенным в СИЗО Петербурга / Фото: УФСИН Петербурга

За два дня сотрудники УФСИН обнаружили девять телефонов, 10 сим-карт и другие устройства [фото]

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Друзья и родственники заключенных в СИЗО-1 Петербурга хотели сделать им «подарки» к Рождеству особым, ухищренным способом. Так, сотрудники «Крестов» за пару дней обнаружили в продуктовых передачках девять мобильных телефонов, 10 сим-карт, зарядные устройства и даже смарт-часы. Прятали все это старательно, однако от работников УФСИН скрыть устройства не удалось.

- Так в канун Рождества сотрудники «Крестов» при патрулировании территории на одном из участков учреждения обнаружили и изъяли полимерный прозрачный сверток, обмотанный прозрачным скотчем и затянутый леской. В свертке находилось четыре телефона, пять сим-карт и три зарядных устройства, - сообщили в УФСИН Петербурга.

В тот же день во время досмотра продуктовых передач для подследственного, были обнаружены смарт-часы. Они были спрятаны в вакуумной упаковке с копченой курицей.

Подарок был спрятан даже в вакуумной упаковке с курицей / Фото: УФСИН Петербурга

На следующий день, в Рождество, так же в бюро передач поступила упаковка вафлей с «начинкой» в виде пяти мобильных телефонов и пяти сим-карт.

Теперь в отношении всех граждан, кто передавал «подарки», решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU