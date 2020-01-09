2020-01-09T17:10:20+03:00
Происшествия

Под конец новогодних каникул в больницу пришел петербуржец, севший на нож

Раненного с порезом ягодиц госпитализировали и зашили
Петр КИБЕР
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Врачам пришлось оказывать помощь петербуржцу, который неосторожно получил ножевое ранение.Врачам пришлось оказывать помощь петербуржцу, который неосторожно получил ножевое ранение.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Длинные новогодние каникулы это хорошо - есть возможность отдохнуть с близкими и друзьями, но иногда граждане слишком усердствуют в своих праздненствах. Так, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе обратился петербуржец, неудачно севший на нож.

- Вечером 8 января в приемный покой самостоятельно обратился мужчина с резаной раной правой ягодицы, - пишут «Невские новости».

По счастью, рана оказалась неопасной и после оказания помощи «зашитого» мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства ранения на всякий случай выясняет полиция.

И хоть работы в новогодние праздники было традиционно много, зато медикам НИИ им.Джанелидзе в этом году почти не пришлось помогать людям, пострадавшим от падений на гололеде. Теплая погода избавила петербуржцев и от снега и ото льда.

Впрочем, зима еще придет, поэтому расслабляться горожанам не стоит. Ну и смотреть на что садишься тоже надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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