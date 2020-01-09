Под конец новогодних каникул в больницу пришел петербуржец, севший на нож
Длинные новогодние каникулы это хорошо - есть возможность отдохнуть с близкими и друзьями, но иногда граждане слишком усердствуют в своих праздненствах. Так, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе обратился петербуржец, неудачно севший на нож.
- Вечером 8 января в приемный покой самостоятельно обратился мужчина с резаной раной правой ягодицы, - пишут «Невские новости».
По счастью, рана оказалась неопасной и после оказания помощи «зашитого» мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства ранения на всякий случай выясняет полиция.
И хоть работы в новогодние праздники было традиционно много, зато медикам НИИ им.Джанелидзе в этом году почти не пришлось помогать людям, пострадавшим от падений на гололеде. Теплая погода избавила петербуржцев и от снега и ото льда.
Впрочем, зима еще придет, поэтому расслабляться горожанам не стоит. Ну и смотреть на что садишься тоже надо.
ИСТОЧНИК KP.RU