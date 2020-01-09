Пять тонн польских груш не попали на новогодние столы петербуржцев

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:49:58+03:00

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Более пяти тонн груш из Польши не попали на новогодние столы жителей Петербурга. В четверг, 9 января, сотрудники Северо-Западного таможенного управления рассказали о том, что несмотря на праздничные дни, они продолжали работы и проверочные мероприятия по выявлению и изъятию запрещенной к ввозу в Россию продукции.

- Во время рейда 4 января таможенное управление вместе с сотрудниками Россельхознадзора Петербурга обнаружили на одном из крупных оптово-распределительных центров города груши из Польши. Однако любые продукты из этой страны запрещены к ввозу в Россию, - сообщили в управлении.

В результате с базы было изъято 5220 килограммов запрещенных груш. Все фрукты были уничтожены.

Службы напоминают, что запрещенные к ввозу товары, если попадают на территорию страны, могут быть опасны для здоровья, так как они не проходят государственный контроль качества.

ИСТОЧНИК KP.RU