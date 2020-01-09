2020-01-09T18:19:24+03:00
Туризм

В Пулково возобновляются рейсы из Петербурга в Кишинев

Самолеты из Северной столицы в столицу Молдовы не летали с сентября 2018 года
Лилия КОЗЛОВА
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Flyone возобновляет рейсы из Пулково в КишиневFlyone возобновляет рейсы из Пулково в КишиневФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жители Петербурга снова смогут летать в Республику Молдова прямыми рейсами. В четверг, 9 января, стало известно, что летом 2020 года в Пулково возобновятся полеты в Кишинев. Перелеты запускает авиакомпания Flyone с 6 июля 2020 года. Перевозчик не выполнял полеты по данному рейсу с сентября 2018 года.

- Рейсы из Северной столицы в Кишинев будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320 дважды в неделю по вторникам и субботам. Обратный рейс авиакомпании из Кишинева в Петербург будет выполняться по понедельникам и пятницам, - рассказали в аэропорту Пулково.

Билеты на будущие летние рейсы уже можно забронировать на сайте авиакомпании или Пулково. Отмечается, что цена в одну сторону от 44 евро. Полет в обе стороны обойдется от 10 тысяч рублей.

На данный момент зимний сезон 2019/2020 из Пулково в Кишинев летает компания Air Moldova.

ИСТОЧНИК KP.RU

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