2020-01-09T17:35:24+03:00
Происшествия

На станции метро «Чкаловская» умер пассажир

Тело пожилого мужчины было найдено на платформе около пяти часов вечера
Петр КИБЕР
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На станции "Чкаловская" умер пассажир. Фото: ПЛЕХАНОВА Вера /"КП-Петербург"На станции "Чкаловская" умер пассажир. Фото: ПЛЕХАНОВА Вера /"КП-Петербург"
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Пассажир скончался на станции метро «Чкаловская» в вечером в первый рабочий день после новогодних каникул. О том, что на платформе лежит тело человека, сообщают сотрудники редакции «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

- Лежит человек, вроде бы мужчина. Без движения. Рядом находятся двое полицейских. Судя по тому, что они не спешат, пассажир уже мертв, - говорят очевидцы инцидента.

Рядом с телом пассажира видна и тросточка. Вероятно скончавшимся был пожилой человек с проблемами со здоровьем. Точнее станет известно позднее.

Напомним, что утром 9 января десятки петербуржцев оказались перед закрытыми дверьми станции «Балтийская». Здесь с 8 января начали ремонтировать эскалатор, поэтому вход по рабочим дням утром и вечером закрыт. Многие горожане оказались не готовы к изменению графика работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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