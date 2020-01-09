На Лабораторном проспекте снесли гаражи
С первым будним днем на работу вышли сотрудники комитета по контролю за городским имуществом (ККИ). 9 января они приехали в Калининский район, где начался снос бывшего гаражного кооператива. Здесь, на площади 1,5 квадратных метров предстояло снести постройки, мешающие планам благоустройства и дорожного строительства.
- Автомобильные гаражи располагались напротив дома 29 по Лабораторному проспекту. Владельцам было предложено самостоятельно освободить площади, однако они это не сделали, - сообщает пресс-служба ККИ.
В итоге, прождав октябрь, ноябрь и декабрь, чиновники приехали на адрес вместо со строителями и трактором. В ход пошли и болгарки, которыми рабочие срезали ворота. Все имущество, по словам чиновников, будет бережно сохранено и отправлено на склад. Оттуда владельцы смогут его забрать.
А на месте снесенных гаражей вскоре появится проезд к новому жилому комплексу.
ИСТОЧНИК KP.RU