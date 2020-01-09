2020-01-09T18:11:19+03:00
Общество

На Лабораторном проспекте снесли гаражи

На их месте появится подъездная дорога к новостройкам
Петр КИБЕР
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В Калининском районе снесли гаражи. Фото: ККИ СПбВ Калининском районе снесли гаражи. Фото: ККИ СПб
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С первым будним днем на работу вышли сотрудники комитета по контролю за городским имуществом (ККИ). 9 января они приехали в Калининский район, где начался снос бывшего гаражного кооператива. Здесь, на площади 1,5 квадратных метров предстояло снести постройки, мешающие планам благоустройства и дорожного строительства.

- Автомобильные гаражи располагались напротив дома 29 по Лабораторному проспекту. Владельцам было предложено самостоятельно освободить площади, однако они это не сделали, - сообщает пресс-служба ККИ.

В итоге, прождав октябрь, ноябрь и декабрь, чиновники приехали на адрес вместо со строителями и трактором. В ход пошли и болгарки, которыми рабочие срезали ворота. Все имущество, по словам чиновников, будет бережно сохранено и отправлено на склад. Оттуда владельцы смогут его забрать.

А на месте снесенных гаражей вскоре появится проезд к новому жилому комплексу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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