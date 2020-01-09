На проспекте Большевиков выброшенная «селедка под шубой» разбила лобовое стекло иномарки
Во дворе одного из дома на проспекте Большевиков заметили иномарку с сильно разбитым лобовым стеклом из-за выброшенной на него «селедки под шубой». Фотографии оригинального избавления от новогоднего салата опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
Очевидец рассказал, что в доме, у которого стоит пострадавшее авто, 25 этажей. Наверняка салат, завернутый в пакетик, скинули с высокой точки, поскольку жесткий удар не оставил лобовому стеклу шансов. Но это полбеды – сейчас владельцу машины необходимо отмыть иномарку от свеклы.
Тем временем петербуржцы в комментариях к снимкам иронизируют и гадают, что же послужило причиной настолько радикального решения выкинуть салат.
- Кому-то не понравилось, как жена приготовила «селедку под шубой»!
- Не смогли доесть все-таки, слабаки! Может быть, они и елку уже выбросили?
- Наверное, просто угостили владельца машины салатиком.
ИСТОЧНИК KP.RU