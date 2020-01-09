Петербуржцев просят высказать мнение о состоянии воинских захоронений и памятников в городе
Общественная палата Петербурга просит жителей Северной столицы высказать мнение о состоянии воинских захоронений, памятников и других символов Великой Отечественной войны в городе. Для этого организован онлайн-опрос. Участие может принять любой желающий.
- Уважаемые петербуржцы! Следующий год пройдет под знаком 75-летия Великой Победы. В связи с этим мы и проводим важный опрос. Нам важен голос каждого! – сообщает официальная группа Общественной палаты Петербурга во «Вконтакте».
Пройти опрос можно по ссылке. В нем предлагается выбрать район своего проживания в городе, возраст, пол и затем ответить на ряд актуальных вопросов. В частности, членов Общественной палаты интересует, ведутся ли работы по благоустройству и реставрации памятников войны, а также нужна ли предварительная экспертиза на наличие воинских захоронений перед новой застройкой.
ИСТОЧНИК KP.RU