2020-01-09T20:15:45+03:00
Общество

Петербуржцев просят высказать мнение о состоянии воинских захоронений и памятников в городе

Общественная палата Петербурга организовала опрос в канун 75-летия ВОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы могут рассказать о состоянии воинских захоронений и памятников в своем районе.Петербуржцы могут рассказать о состоянии воинских захоронений и памятников в своем районе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Общественная палата Петербурга просит жителей Северной столицы высказать мнение о состоянии воинских захоронений, памятников и других символов Великой Отечественной войны в городе. Для этого организован онлайн-опрос. Участие может принять любой желающий.

- Уважаемые петербуржцы! Следующий год пройдет под знаком 75-летия Великой Победы. В связи с этим мы и проводим важный опрос. Нам важен голос каждого! – сообщает официальная группа Общественной палаты Петербурга во «Вконтакте».

Пройти опрос можно по ссылке. В нем предлагается выбрать район своего проживания в городе, возраст, пол и затем ответить на ряд актуальных вопросов. В частности, членов Общественной палаты интересует, ведутся ли работы по благоустройству и реставрации памятников войны, а также нужна ли предварительная экспертиза на наличие воинских захоронений перед новой застройкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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