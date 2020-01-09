Дзюба и Аршавин попали в «сборную десятилетия» «Зенита» по версии болельщиков

9 Янв. 2020 2020-01-09T21:05:33+03:00

«Зенит» опубликовал символический состав лучших игроков команды за минувшие 10 лет

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«Зенит» представил символическую сборную клуба за прошедшие 10 лет. Примечательно, что состав выбирали болельщики клуба. Свои голоса они оставляли в официальном Twitter-аккаунте клуба.

- Команда «Зенита» минувшего десятилетия с 2010-го по 2019-й официально укомплектована выбором фанатов. Согласны ли вы со всеми позициями? – вопрошает страница «Зенита» в Twitter.

В «сборную десятилетия» попали сразу 4 россиянина, отдавших петербургскому клубу немало славных лет – голкипер Вячеслав Малафеев, защитник Александр Анюков, атакующий полузащитник Андрей Аршавин и нападающий Артем Дзюба. Помимо них фанаты включили в состав Доменико Кришито, Николаса Ломбертса, Бранислава Ивановича, Анатолия Тимощука, Акселя Витселя, Мигеля Данни и Халка.

Голосование за лучших футболистов длилось все новогодние каникулы. К слову, Дзюба обогнал другого именитого форварда команды Александра Кержакова всего на 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU