2020-01-09T21:05:33+03:00
Спорт

Дзюба и Аршавин попали в «сборную десятилетия» «Зенита» по версии болельщиков

«Зенит» опубликовал символический состав лучших игроков команды за минувшие 10 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" опубликовал свой "состав десятилетия" по версии фанатов. Фото: twitter.com/fczenit_en"Зенит" опубликовал свой "состав десятилетия" по версии фанатов. Фото: twitter.com/fczenit_en
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«Зенит» представил символическую сборную клуба за прошедшие 10 лет. Примечательно, что состав выбирали болельщики клуба. Свои голоса они оставляли в официальном Twitter-аккаунте клуба.

- Команда «Зенита» минувшего десятилетия с 2010-го по 2019-й официально укомплектована выбором фанатов. Согласны ли вы со всеми позициями? – вопрошает страница «Зенита» в Twitter.

В «сборную десятилетия» попали сразу 4 россиянина, отдавших петербургскому клубу немало славных лет – голкипер Вячеслав Малафеев, защитник Александр Анюков, атакующий полузащитник Андрей Аршавин и нападающий Артем Дзюба. Помимо них фанаты включили в состав Доменико Кришито, Николаса Ломбертса, Бранислава Ивановича, Анатолия Тимощука, Акселя Витселя, Мигеля Данни и Халка.

Голосование за лучших футболистов длилось все новогодние каникулы. К слову, Дзюба обогнал другого именитого форварда команды Александра Кержакова всего на 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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