На проспекте Большевиков легковушка влетела в маршрутку с пассажирами

9 Янв. 2020 2020-01-09T21:51:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 9 января возле дома №3 на проспекте Большевиков легковушка на скорости влетела в маршрутку. Судя по кадрам с места аварии, переднюю часть машины напрочь смяло, а вот общественный транспорт отделался легко. Очевидцы рассказали, что водитель раскореженной легковушки уцелел и даже сам вышел из автомобиля. Пассажиры маршрутки не пострадали и разве что испугались.

- Маршрутке мало досталось, левый бок немного пострадал, но удар мы прочувствовали - от сиденья была отдача по спине. А я с ребенком там ехала. Дочка заплакала сначала, испугалась, что теперь до дома не доедем, - пишет пассажирка автобуса в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Водитель маршрутки с сожалением попросил всех людей выйти и остался дожидаться сотрудников ГИБДД, которые и выяснят все обстоятельства произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU