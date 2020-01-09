2020-01-09T21:51:03+03:00
Происшествия

На проспекте Большевиков легковушка влетела в маршрутку с пассажирами

Несмотря на то, что переднюю часть авто сильно смяло, водитель уцелел
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По словам очевидцев, никто в ДТП не пострадал. Фото: vk.com/spb_todayПо словам очевидцев, никто в ДТП не пострадал. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 9 января возле дома №3 на проспекте Большевиков легковушка на скорости влетела в маршрутку. Судя по кадрам с места аварии, переднюю часть машины напрочь смяло, а вот общественный транспорт отделался легко. Очевидцы рассказали, что водитель раскореженной легковушки уцелел и даже сам вышел из автомобиля. Пассажиры маршрутки не пострадали и разве что испугались.

- Маршрутке мало досталось, левый бок немного пострадал, но удар мы прочувствовали - от сиденья была отдача по спине. А я с ребенком там ехала. Дочка заплакала сначала, испугалась, что теперь до дома не доедем, - пишет пассажирка автобуса в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Водитель маршрутки с сожалением попросил всех людей выйти и остался дожидаться сотрудников ГИБДД, которые и выяснят все обстоятельства произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На проспекте Большевиков легковушка влетела в маршрутку с пассажирами
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