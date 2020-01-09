В ночь с 9 на 10 января в Петербурге и Ленобласти ожидают северное сияние

9 Янв. 2020 2020-01-09T23:13:02+03:00

Северное сияние обещает заглянуть в Петербург и Ленобласть в ночь с 9 на 10 января 2020 года. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

В ночь с 9 на 10 января в Петербурге и Ленинградской области можно будет наблюдать северное сияние. Об этом говорят в соцсетях охотники за ярким природным явлением.

- Друзья, сегодня вечером 9 января у нас ясное небо и хорошие параметры солнечного ветра! Думаю, надо ехать и «ловить» сияние. Конечно, ничего грандиозного не ожидаем, но дуга уж точно должна быть, - пишет администратор группы «Северное сияние СПб и Ленобласть» во «Вконтакте».

Эту информацию подтверждает и популярное сообщество «Охотники за сиянием (aurora hunters)» во «Вконтакте», которое сообщает о небольшой активности от корональной дыры Солнца. Благодаря этому в полярных широтах может появиться полярное сияние.

Наблюдать красоту лучше за городом. По словам охотников за северным сиянием, лучшие точки для этого – озера Ладожское, Сестрорецкий Разлив и Большое, а также деревня Ириновка во Всеволожском районе Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU