Полиция разыскивает водителя «Лады», снесшего пенсионерку на «зебре» на проспекте Наставников

9 Янв. 2020 2020-01-09T23:47:34+03:00

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Полиция Петербурга объявила в розыск водителя автомобиля ВАЗ-2112, который на скорости снес пенсионерку на проспекте Наставников. 65-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по «зебре», как вдруг ее на полном ходу сбила «Лада». Легковушка тут же скрылась с места ДТП. Водителя ищут уже третьи сутки.

Легковушку видели последний раз в одном из дворов неподалеку от места ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

- Есть информация, что автомобиль сдали на разборку. Очень надеюсь, что не все решают деньги и те, кто в сфере разборок, помогут информацией. Если вы обладаете какой-либо информацией по данному автомобилю и водителю, огромная просьба связаться с ОГИБДД по Красногвардейскому району по телефонам +7 (812) 573-17-11 или +7 (951) 686-04-99, - передает сообщество «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что после жесткого удара «Лады» пенсионерку отбросило в припаркованную маршрутку. В итоге пожилую женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии здоровья.

На проспекте Наставников в Петербурге на полном ходу сбили пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU