2020-01-10T00:46:05+03:00
Происшествия

Превысил норму в 10 раз: В Пушкине пьяный водитель грузового «Яндекс.Такси» собрал «паровозик» из трех авто

Грузовик въехал в двигавшийся впереди него «Хендай», который после этого столкнулся с «Опелем» [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пьяный водитель грузового "Яндекс.Такси" организовал аварию на ровном месте. Фото: vk.com/dorinspbПьяный водитель грузового "Яндекс.Такси" организовал аварию на ровном месте. Фото: vk.com/dorinspb
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В Пушкинском районе пьяный водитель грузового «Яндекс.Такси» собрал «паровозик» из трех машин, включая свое авто. ДТП произошло на Колпинском шоссе возле дома №1. Сначала УАЗ банально не справился с управлением и столкнулся с впереди идущим «Хендаем», а затем иномарка по инерции отлетела в «Опель». Известно, что в аварии никто не пострадал. Однако у водителя грузовика сейчас начнутся проблемы – и с работы выгонят и оплатить ремонт машин пострадавшим придется.

В ДТП никто не пострадал, не считая машин. Фото: vk.com/dorinspb

В ДТП никто не пострадал, не считая машин. Фото: vk.com/dorinspb

- Он надул 1.577 мг/л. Норма алкоголя в крови превышена почти в 10 раз. Путевой лист водителю выписали 5 января, и он действителен по 10 число этого же месяца. Естественно, предрейсовый медосмотр мужчина за рулем УАЗа не проходил, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что горе-водителю 51 год, он уроженец Новосибирской области. Его автомобиль увез эвакуатор. По факту ДТП инспекторами ГИБДД проводится тщательная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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