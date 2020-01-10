2020-01-10T01:57:56+03:00
Происшествия

В Петербурге в ходе погони поймали бесправника, перевозившего наркотики

Проходить медосвидетельствование на наличие наркотиков в организме он отказался
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Погоня закончилась не только поимкой бесправника, но и возбуждением в отношении него двух уголовных дел. Фото: vk.com/dorinspbПогоня закончилась не только поимкой бесправника, но и возбуждением в отношении него двух уголовных дел. Фото: vk.com/dorinspb
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В Приморском районе задержали бесправника, перевозившего наркотики. Подозрительного 30-летнего водителя за рулем «малыша» Smart заметили 8 января около 10:00. На требование сотрудников ГИБДД остановиться мужчина отреагировал просто – умчался вдаль. В ходе операции «Анаконда» его машину заблокировали у дома №20 на улице Плесецкой. Мужчина явно был подшофе, однако тест на алкогольное опьянение показал, что он абсолютно «чист».

- Тогда его попросили пройти медицинское освидетельствование на наличие наркотических средств в организме, однако он отказался. При проверке выяснилось, что задержанного лишили водительских прав на 18 месяцев в августе 2019 года – тогда его поймали пьяным за рулем, - сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылками на ОГИБДД по Приморскому району и отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу.

Но это еще «цветочки». Далее в автомобиле нашли сверток фольги с зелеными таблетками и сумку, в которой лежал пакетик с темно-коричневым веществом. Оказалось, что это наркотики. В итоге на злоумышленника завели сразу два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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