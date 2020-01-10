2020-01-10T02:30:48+03:00
Общество

В Ленобласти разыскивают хозяина сбитой пожилой собаки, погибшей в мучениях

Неизвестный водитель сбил пса и даже не подумал отвезти его в больницу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Собаку попытались спасти неравнодушные очевидцы, но не успели довезти ее до ветклиники. Фото: vk.com/spb_todayСобаку попытались спасти неравнодушные очевидцы, но не успели довезти ее до ветклиники. Фото: vk.com/spb_today
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В Ленобласти разыскивают хозяина пожилой собаки, которую насмерть сбили на шоссе у деревни Новосаратовка около 17:00 9 января. По словам неравнодушных очевидцев, остановившихся возле умирающего пса, неизвестный водитель скрылся с места ДТП и даже не подумал отвезти животное в больницу. В итоге собака погибла в тяжких мучениях в машине подоспевших на помощь людей, совсем чуть-чуть не доехав до ветеринарной клиники.

- Пса нашли на дороге прямо между двух полос на осколках бампера и прочих деталей в тяжелом состоянии здоровья. Он жесткошерстный кобель-метис, в ошейнике. С момента ДТП пес был жив минимум минут 40. Похоронен в Невском лесопарке, - рассказала очевидец страшной гибели животного в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Неравнодушная женщина добавила, что в прошлом году собаку замечали в Новосаратовке на прогулке. Сейчас у нее есть желание найти хозяина погибшего животного, чтобы тот не искал своего верного пса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ленобласти разыскивают хозяина сбитой пожилой собаки, погибшей в мучениях
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