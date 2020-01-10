Семейная вечеринка под Лугой закончилась убийством

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:15:25+03:00

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Новогодние каникулы закончились трагически для одной из семей из Ленинградской области. В ночь на 8 января 2020 года семейная пара, 47-летний мужчина и его 39-летняя жена, отдыхали у себя в квартире дома в поселке Серебрянский Лужского района. Сидели, общались, вместе выпивали. Однако в какой-то момент алкоголь и ссора между супружеской парой стали камнем преткновения, и женщина всадила нож в живот своему мужу.

- В квартире под Лугой был обнаружен труп 47-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением живота, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Во время пьяной ссоры, которая разразилась ночью между семейной парой, женщина взяла нож и воткнула его в своего мужа. От этого удара он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Женщину сразу же задержала полиция по подозрению в убийстве. Нож, которым был зарезан ее муж, изъяли, а также специалисты провели комплекс всех необходимых экспертиз. Также следователь опросил подозреваемую и обратился в суд с просьбой заключить ее под стражу. После заседания, которое прошло 9 января, ходатайство было удовлетворено.

Сейчас следствие продолжается. В ходе него будут устанавливаться причины и условия, способствующие совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU