Легковушка влетела под «Камаз» на Софийской в сторону Петербурга

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:03:59+03:00

На Софийской в Петербурге легковушка влетела под "Камаз" Фото: принтскрин видео.

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Второй рабочий день 2020 года в Петербурге начался с жуткой аварии. Около 7 часов утра в пятницу, 10 января, на Софийской улице по направлению к Кольцевой автодороге (КАД) легковой автомобиль въехал прямиком под «Камаз». Разбираться с последствиями серьезного ДТП пришлось спасателям.

- Жуткая авария на Софийской улице по направлению в сторону Петербурга на первом развороте около КАД. Спасатели на месте, - сообщили очевидцы в соцсети.

Как именно произошло ДТП, определить сразу по автомобилям сложно. В итоге легковушка оказалась задней частью под также задней частью грузовика. Поэтому передняя часть машины осталась цела, однако водитель скончался на месте.

Очевидцы рассказывают, что «Камаз» стоял на дороге и ждал, чтобы развернуться. В этом месте дороги три полосы сужаются до двух и, по всей видимости, водитель легкового автомобиля надеялся проскочить, однако его занесло.

Сейчас на месте аварии работают спасатели и инспекторы ГИБДД. На Софийской улице на 3,5 километра растянулась пробка от КАД до улицы Труда.

На Софийской в Петербурге легковушка влетела под Камаз .

ИСТОЧНИК KP.RU