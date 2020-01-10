Пожарные выломали дверь квартиры и спасли ее хозяйку в Ленобласти

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:03:51+03:00

Женщина долгое время не выходила на связь с близкими

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В Ленинградкой области спасли женщину, которая осталась одна в своей квартире в тяжелом физическом состоянии. В девять часов вечера в четверг, 9 января 2020 года, знакомые жительницы деревни Лупполово Всеволожского района начали бить тревогу: женщина долгое время не выходила на связь и никто не мог никак до нее дозвониться и узнать, что случилось.

- 9 января в 21:02 часов поступило сообщение о том, что в деревне Лупполово в одной из квартир женщина долгое время не выходит на связь. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Спасатели прибыли буквально спустя десять минут. Входная дверь в квартиру была заперта. На стуки и звонки хозяйка не отвечала, поэтому было принято решение переходить на экстренные меры. С помощью лома пожарные вскрыли дверь и вошли в освещенную квартиру, где нашли и саму хозяйку в тяжелом состоянии.

Экстренно женщина была госпитализирована для оказания медицинской помощи. О причинах ее плохого состояния ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU