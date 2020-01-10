2020-01-10T09:51:16+03:00
Общество

Погода 10 января в Петербурге: Ясно и легкий мороз

Температура воздуха в пятницу будет колебаться от минуса к плюсу
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
10 января в Петербурге температура воздуха будет колебаться от минуса к плюсу10 января в Петербурге температура воздуха будет колебаться от минуса к плюсуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Говорить про снег этой зимой жителям Петербурга не приходится. Точнее приходится, но лишь об его отсутствии. Уже близится время крещенских морозов, а холода так и не наступают. В пятницу, 10 января 2020 года, в Северной столице снова температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов, немного колеблясь от минуса к плюсу.

- Температура воздуха в течение суток 10 января в Петербурге будет колебаться от –1 до + 1 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться. Утром на дорогах местами гололедица, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Утро в городе выдалось ясным – в небе ярко светила полная Луна. Ожидается, что и в течение дня петербуржцев порадует голубое небо с солнцем, которое периодически будет прятаться за облака.

Выходные, 10 и 12 января, выдадутся такими же теплыми. Лишь в воскресение ожидаются осадки – мокрый снег, переходящий в дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лодейном Поле взломщик украл из сейфа почти миллион рублей
В Петербурге три брата из Азербайджана ограбили таксиста-мигранта
Мужчина в «дутике» дважды изнасиловал женщину-инвалида в парке Ленобласти
Погода 10 января в Петербурге: Ясно и легкий мороз
Пожарные выломали дверь квартиры и спасли ее хозяйку в Ленобласти
Легковушка влетела под «Камаз» на Софийской в сторону Петербурга
Семейная вечеринка под Лугой закончилась убийством
В Ленобласти разыскивают хозяина сбитой пожилой собаки, погибшей в мучениях
В Петербурге в ходе погони поймали бесправника, перевозившего наркотики
Панихида по онкологу Андрею Павленко пройдет 13 января в Спасо-Преображенском соборе
Превысил норму в 10 раз: В Пушкине пьяный водитель грузового «Яндекс.Такси» собрал «паровозик» из трех авто
Полиция разыскивает водителя «Лады», снесшего пенсионерку на «зебре» на проспекте Наставников
В ночь с 9 на 10 января в Петербурге и Ленобласти ожидают северное сияние
Отправление «Лыжных стрел» из Петербурга вновь отменили из-за отсутствия снега
На проспекте Большевиков легковушка влетела в маршрутку с пассажирами
Дрозденко предложил генерал-майора полиции Михаила Ильина на должность своего заместителя по безопасности
Дзюба и Аршавин попали в «сборную десятилетия» «Зенита» по версии болельщиков