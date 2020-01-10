Погода 10 января в Петербурге: Ясно и легкий мороз
Говорить про снег этой зимой жителям Петербурга не приходится. Точнее приходится, но лишь об его отсутствии. Уже близится время крещенских морозов, а холода так и не наступают. В пятницу, 10 января 2020 года, в Северной столице снова температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов, немного колеблясь от минуса к плюсу.
- Температура воздуха в течение суток 10 января в Петербурге будет колебаться от –1 до + 1 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться. Утром на дорогах местами гололедица, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Утро в городе выдалось ясным – в небе ярко светила полная Луна. Ожидается, что и в течение дня петербуржцев порадует голубое небо с солнцем, которое периодически будет прятаться за облака.
Выходные, 10 и 12 января, выдадутся такими же теплыми. Лишь в воскресение ожидаются осадки – мокрый снег, переходящий в дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU