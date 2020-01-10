Погода 10 января в Петербурге: Ясно и легкий мороз

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:51:16+03:00

10 января в Петербурге температура воздуха будет колебаться от минуса к плюсу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Температура воздуха в пятницу будет колебаться от минуса к плюсу

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Говорить про снег этой зимой жителям Петербурга не приходится. Точнее приходится, но лишь об его отсутствии. Уже близится время крещенских морозов, а холода так и не наступают. В пятницу, 10 января 2020 года, в Северной столице снова температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов, немного колеблясь от минуса к плюсу.

- Температура воздуха в течение суток 10 января в Петербурге будет колебаться от –1 до + 1 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться. Утром на дорогах местами гололедица, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Утро в городе выдалось ясным – в небе ярко светила полная Луна. Ожидается, что и в течение дня петербуржцев порадует голубое небо с солнцем, которое периодически будет прятаться за облака.

Выходные, 10 и 12 января, выдадутся такими же теплыми. Лишь в воскресение ожидаются осадки – мокрый снег, переходящий в дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU