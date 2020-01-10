Мужчина в «дутике» дважды изнасиловал женщину-инвалида в парке Ленобласти

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:24:32+03:00

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В Ленинградской области полиция разыскивает мужчину, который дважды за вечер изнасиловал женщину-инвалида. Инцидент произошел в среду, 8 января 2020 года, в парке города Подпорожье. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей. Она рассказала, что около 19:00 часов незнакомый мужчина угрожал ее дочери ножом, изнасиловал и украл телефон.

- Изнасилование произошло дважды. Первый раз действия сексуального характера в отношении 33-летней женщины напавший мужчина совершил в парке, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После этого мужчина стал угрожать жертве ножом и увел ее из парка примерно на 300-500 метров от первого изнасилования. Он довел ее до дома 26 по Песочной улице – это заброшенный барак. В одной из обветшалых квартир, мужчина бросил женщину на кресло-диван и еще раз надругался.

После этого несчастная жертва вернулась домой, где сообщила все родителям. Известно, что они живет с ними и является инвалидом 3 группы.

Своего обидчика она описала как мужчина лет 30-40, славянской внешности около 165-170 сантиметров ростом, худощавый. Одет он был в куртку «дутик» темного цвета, темные штаны и зимнюю кепку с небольшим козырьком.

ИСТОЧНИК KP.RU