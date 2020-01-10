2020-01-10T10:40:07+03:00
Происшествия

В Петербурге три брата из Азербайджана ограбили таксиста-мигранта

Водитель лишился денег, телефона и банковских карточек
Петр КИБЕР
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Таксист-мигрант стал жертвой грабителей-иностранцев.Таксист-мигрант стал жертвой грабителей-иностранцев.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Без денег и всех ценностей остался водитель такси, взявший неудачных пассажиров. Мужчина приехал по вызову ночью 9 января и почти сразу получил струю перцового газа из баллончика в лицо.

- В 1:23 в дежурную часть по телефону 02 поступило сообщение от потерпевшего, который заявил об ограблении, произошедшем на Софийской улице, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали оперативники, которые и встретились с ограбленным таксистом. Он рассказал, что приехал на адрес по вызову. В машину сели трое мужчин. Почти сразу они брызнули ему газом в лицо, после чего похитили из бардачка 15 000 рублей наличных денег, мобильный телефон, банковские карты, личные документы и документы на а/м, после чего скрылись.

Оперативники взялись за дело и к вечеру задержали подозреваемых. Ими оказались трое братьев. Все - граждане Азербайджана.

И предполагаемые грабители и сам таксист заявили, что приехали в Россию на заработки. Данных о регистрации ни у одного из них не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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