В Лодейном Поле взломщик украл из сейфа почти миллион рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:58:29+03:00

Из офиса фирмы в Лодейном Поле украли почти миллион рублей. Фото: кадр из фильма

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990 тысяч рублей стали добычей взломщика сейфов, влезшего в офис коммерческой фирмы из Лодейного Поля. Утром в первый после праздников трудовой день это обнаружила директор предприятия, пришедшая на работу.

- 09 января 2020 года в полицию Лодейнопольского района Ленобласти от гражданки 1965 года рождения поступило сообщение, что в период с 13.00 08 января до 07.50 09 января 2020 года неизвестный злоумышленник, проник в кабинет директора и похитил из сейфа крупную сумму денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что злодей сорвал решетку с окна второго этажа, выдавил стеклопакет из створки окна и проник в помещение. Там он взломал сейф, из которого забрал 950 тысяч рублей директора и 40 тысяч, принадлежащих предприятию, после чего скрылся.

Сейчас удачливого воришку ищет полиция. По статье «кража» злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU