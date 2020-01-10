Труп пенсионерки с перерезанным горлом нашли в ванной собственного дома в Ленобласти
Полиция Волховского района Ленинградской области расследует смерть 65-летней пенсионерки. Труп женщины обнаружила ее знакомая в четверг, 9 января 2020 года, около 18:30 часов. Испуганная подруга позвонила в полицию и рассказала, что тело лежит в ванной в квартире пятиэтажного дома номер 30 по улице Юрия Гагарина. Правоохранители незамедлительно выехали на вызов.
- В указанной квартире, расположенной на пятом этаже, был обнаружен труп пенсионерки. Тело лежало в ванной без воды. Горло у женщины перерезано, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Судя по ранам стало понятно, что женщину скорее убили. Тем же вечером правоохранители нашли подозреваемого, жителя Волхова. Его задержали по месту жительства. Им оказался 50-летний безработный мужчина, ранее судимый за кражу.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование проводится.
ИСТОЧНИК KP.RU