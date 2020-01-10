Потерявшийся пес катается на троллейбусе в Петербурге в поисках хозяина

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:23:05+03:00

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В Петербурге разыскивают хозяина добродушного пса. Утром в пятницу, 10 января 2020 года, пассажиры троллейбуса, следующего по маршруту № 32, обратили внимание на собаку, смирно сидящую в салоне. Пес ехал совсем один, не лаял, не нервничал, но постоянно смотрел по сторонам, словно в поисках кого-то. Хозяина животного в троллейбусе не оказалось.

- Найден пес. В 32-м троллейбусе, который ехал от станции метро «Ленинский проспект», - рассказали в соцсети очевидцы.

Собака «дворянской» породы с острыми ушками и карими глазами была в ошейнике. Значит, явно не уличная. Пассажиры отметили, что вела она себя спокойно и очень добро.

В какой-то момент пес вышел на остановке на Соломахинском проезде и ушел в неизвестном направлении. Переживающие за судьбу добродушной собаки горожане надеются, что животное просто пошло домой, а на троллейбусе прокатилось «зайцем» ради развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU