2020-01-10T12:23:05+03:00
Дом. Семья

Потерявшийся пес катается на троллейбусе в Петербурге в поисках хозяина

Собака в ошейнике вышла на остановке на Соломахинском проезде
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пес-безбилетник катается на троллейбусе в ПетербургеПес-безбилетник катается на троллейбусе в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге разыскивают хозяина добродушного пса. Утром в пятницу, 10 января 2020 года, пассажиры троллейбуса, следующего по маршруту № 32, обратили внимание на собаку, смирно сидящую в салоне. Пес ехал совсем один, не лаял, не нервничал, но постоянно смотрел по сторонам, словно в поисках кого-то. Хозяина животного в троллейбусе не оказалось.

- Найден пес. В 32-м троллейбусе, который ехал от станции метро «Ленинский проспект», - рассказали в соцсети очевидцы.

Собака «дворянской» породы с острыми ушками и карими глазами была в ошейнике. Значит, явно не уличная. Пассажиры отметили, что вела она себя спокойно и очень добро.

В какой-то момент пес вышел на остановке на Соломахинском проезде и ушел в неизвестном направлении. Переживающие за судьбу добродушной собаки горожане надеются, что животное просто пошло домой, а на троллейбусе прокатилось «зайцем» ради развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МФЦ Ленобласти регистрация новорожденного займет 15 минут
На ЕВРО-2020 сборная Финляндии будет жить в Репино, а тренироваться в Зеленогорске
Закладчика наркотиков из интернет-магазина «Уолт Дисней» осудили на 9 лет колонии
В СПбГУ учредят премию имени умершего онколога Андрея Павленко
Нападает на медведей, волков и людей: Гулявшую близ города россомаху заметили в Карелии
Облезлого до крови пса, выброшенного на улицу в Петербурге, спасла милосердная старушка
Потерявшийся пес катается на троллейбусе в Петербурге в поисках хозяина
Петербуржцы несут цветы к месту смертельного ДТП с подростками на Тореза
Суд Петербурга оштрафовал болельщика «Спартака» за мат на 500 рублей
Труп пенсионерки с перерезанным горлом нашли в ванной собственного дома в Ленобласти
В Лодейном Поле взломщик украл из сейфа почти миллион рублей
В Петербурге три брата из Азербайджана ограбили таксиста-мигранта
Мужчина в «дутике» дважды изнасиловал женщину-инвалида в парке Ленобласти
Погода 10 января в Петербурге: Ясно и легкий мороз
Пожарные выломали дверь квартиры и спасли ее хозяйку в Ленобласти
Легковушка влетела под «Камаз» на Софийской в сторону Петербурга
Семейная вечеринка под Лугой закончилась убийством
В Ленобласти разыскивают хозяина сбитой пожилой собаки, погибшей в мучениях
В Петербурге в ходе погони поймали бесправника, перевозившего наркотики
Панихида по онкологу Андрею Павленко пройдет 13 января в Спасо-Преображенском соборе
Превысил норму в 10 раз: В Пушкине пьяный водитель грузового «Яндекс.Такси» собрал «паровозик» из трех авто
Полиция разыскивает водителя «Лады», снесшего пенсионерку на «зебре» на проспекте Наставников
В ночь с 9 на 10 января в Петербурге и Ленобласти ожидают северное сияние
Отправление «Лыжных стрел» из Петербурга вновь отменили из-за отсутствия снега
На проспекте Большевиков легковушка влетела в маршрутку с пассажирами
Дрозденко предложил генерал-майора полиции Михаила Ильина на должность своего заместителя по безопасности
Дзюба и Аршавин попали в «сборную десятилетия» «Зенита» по версии болельщиков