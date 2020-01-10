2020-01-10T12:51:46+03:00
Дом. Семья

Облезлого до крови пса, выброшенного на улицу в Петербурге, спасла милосердная старушка

Пенсионерка подкармливала собаку и два раза утраивала ее в приют [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургская старушка спасла облезлого до крови пса / Фото: Приют для бездомных животных "ПОМОГИ ДРУГУ"Петербургская старушка спасла облезлого до крови пса / Фото: Приют для бездомных животных "ПОМОГИ ДРУГУ"
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Добросердечная пенсионерка из Петербурга спасла бездомного пса, который буквально погибал на улице. Четвероногий малыш по имени Мухтар совсем недавно обрел кров и заботу в приюте, а до того долгие годы скитался, страдая от жутких болезней, весь облезлый до крови и с вечной чесоткой. Как оказалось, милосердная старушка однажды отдала пса в местный приют, однако оттуда его просто на просто выкинули.

- Долгое время Мухтар бездомничал в районе Ржевки, его подкармливала местная бабушка, жалеющая всех животных в округе. И в один из дней бабушке удалось пристроить собаку в довольно большой и известный приют, не будем называть его имя. Жил он там какое-то время, точнее не жил, а выживал, весь облезлый, покрытый коростой, постоянно чешущийся, - рассказали в приюте «Помоги другу».

Вот в таком состоянии другой приют выбросил Мухтара на улицу / Фото: Приют для бездомных животных "ПОМОГИ ДРУГУ"

Вот в таком состоянии другой приют выбросил Мухтара на улицу / Фото: Приют для бездомных животных "ПОМОГИ ДРУГУ"

Спустя время из этого приюта больного пса выгнали на улицу. Но добрая бабушка снова пришла ему на помощь. Взять к себе старушка собаку не могла, поэтому взяла Мухтара, привезла к приюту «Помоги другу» и привязала его у ворот. Так он обрел новый дом.

В течение трех месяцев волонтеры прикладывали все усилия, чтобы вылечить несчастного пса, ведь коросты и язвы на коже у него были огромные. Но благодаря труду работников и помощи петербуржцев, Мухтар со временем превратился в красавца.

Теперь пес стал намного здоровее и счастливее / Фото: Приют для бездомных животных "ПОМОГИ ДРУГУ"

Теперь пес стал намного здоровее и счастливее / Фото: Приют для бездомных животных "ПОМОГИ ДРУГУ"

- Спасибо Вам, дорогие, от нас, от Мухтара и от той бабушки-любительницы животных, у которой теперь за собаку спокойна душа, - выразили благодарность волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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