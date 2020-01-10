Нападает на медведей, волков и людей: Гулявшую близ города россомаху заметили в Карелии

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:02:34+03:00

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Дикая природа не так уж сильно отгородилась от человека. Лоси, лисы и даже кабаны регулярно выходят в города. А стоит отъехать подальше от мегаполиса, особенно в Карелию, то и волка можно встретить и медведя. Но житель Костомукши Александр Горяйнов увидел еще более редкого зверя - россомаху, гулявшую по льду озера.

- Я стоял на озере. Вдруг зверь пробежал сбоку, из-за спины. Я сначала подумал, что это собака, поэтому и не испугался. Потом любопытство перевесило страх! Такие кадры - большая редкость, - рассказал изданию «Новости Костомукши» сам очевидец.

К сожалению, или к счастью, зверь решил не сближаться с человеком, поэтому снять россомаху крупным планом не удалось. Пока Александр доставал телефон, хищник убежал по своим делам и скрылся в перелеске на другом берегу озера. Зато теперь жители 30-тысячной Костомукши знают, кто живет поблизости с их городом.

И людям стоит быть внимательными, ведь россомаха - довольно бесстрашный и опасный зверь. Она может напасть даже на волка или добычу, в пять раз крупнее себя. Иногда нападает и на человека. Даже медведи при встрече с росомахой стараются обойти ее стороной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/753924" frameborder="0"></iframe> В Карелии заметили гулявшую у города россомаху.Видео: vk.com/karelia.kosta / Александр Горяйнов

ИСТОЧНИК KP.RU