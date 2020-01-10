Закладчика наркотиков из интернет-магазина «Уолт Дисней» осудили на 9 лет колонии

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:52:05+03:00

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9 лет проведет за решеткой молодой житель Санкт-Петербурга, работавший закладчиком наркотиков в интернет-магазине с веселым названием «Уолт Дисней». Зелье кладмен прятал на месте дуэли Пушкина.

- Суд установил: 12.06.2019 года обвиняемый, с целью незаконного сбыта наркотических средств, разместил пакетики с мефедроном по Приморскому району, в основном под кустами и деревьями, в том числе возле детской площадки, в парке «Дуэли Пушкина» под табличкой «Аллея молодежи Якутии», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тем же вечером мужчину задержали. Всего при обыске оперативниками было изъято 20 пакетиков с 59,5 граммами мефедрона. Сам кладмен на суде вину признал и заявил, что устроился в интернет-магазин с наркотиками ради заработка.

Суд не разжалобился обстоятельствами и назначил молодому человеку жесткое наказание - 9 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU