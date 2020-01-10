2020-01-10T13:52:05+03:00
Происшествия

Закладчика наркотиков из интернет-магазина «Уолт Дисней» осудили на 9 лет колонии

Кладмен прятал мефедрон на месте дуэли Пушкина
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербургский закладчик наркотиков прятал "дозы" на месте дуэли Пушкина.Петербургский закладчик наркотиков прятал "дозы" на месте дуэли Пушкина.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

9 лет проведет за решеткой молодой житель Санкт-Петербурга, работавший закладчиком наркотиков в интернет-магазине с веселым названием «Уолт Дисней». Зелье кладмен прятал на месте дуэли Пушкина.

- Суд установил: 12.06.2019 года обвиняемый, с целью незаконного сбыта наркотических средств, разместил пакетики с мефедроном по Приморскому району, в основном под кустами и деревьями, в том числе возле детской площадки, в парке «Дуэли Пушкина» под табличкой «Аллея молодежи Якутии», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тем же вечером мужчину задержали. Всего при обыске оперативниками было изъято 20 пакетиков с 59,5 граммами мефедрона. Сам кладмен на суде вину признал и заявил, что устроился в интернет-магазин с наркотиками ради заработка.

Суд не разжалобился обстоятельствами и назначил молодому человеку жесткое наказание - 9 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МФЦ Ленобласти регистрация новорожденного займет 15 минут
На ЕВРО-2020 сборная Финляндии будет жить в Репино, а тренироваться в Зеленогорске
Закладчика наркотиков из интернет-магазина «Уолт Дисней» осудили на 9 лет колонии
В СПбГУ учредят премию имени умершего онколога Андрея Павленко
Нападает на медведей, волков и людей: Гулявшую близ города россомаху заметили в Карелии
Облезлого до крови пса, выброшенного на улицу в Петербурге, спасла милосердная старушка
Потерявшийся пес катается на троллейбусе в Петербурге в поисках хозяина
Петербуржцы несут цветы к месту смертельного ДТП с подростками на Тореза
Суд Петербурга оштрафовал болельщика «Спартака» за мат на 500 рублей
Труп пенсионерки с перерезанным горлом нашли в ванной собственного дома в Ленобласти
В Лодейном Поле взломщик украл из сейфа почти миллион рублей
В Петербурге три брата из Азербайджана ограбили таксиста-мигранта
Мужчина в «дутике» дважды изнасиловал женщину-инвалида в парке Ленобласти
Погода 10 января в Петербурге: Ясно и легкий мороз
Пожарные выломали дверь квартиры и спасли ее хозяйку в Ленобласти
Легковушка влетела под «Камаз» на Софийской в сторону Петербурга
Семейная вечеринка под Лугой закончилась убийством
В Ленобласти разыскивают хозяина сбитой пожилой собаки, погибшей в мучениях
В Петербурге в ходе погони поймали бесправника, перевозившего наркотики
Панихида по онкологу Андрею Павленко пройдет 13 января в Спасо-Преображенском соборе
Превысил норму в 10 раз: В Пушкине пьяный водитель грузового «Яндекс.Такси» собрал «паровозик» из трех авто
Полиция разыскивает водителя «Лады», снесшего пенсионерку на «зебре» на проспекте Наставников
В ночь с 9 на 10 января в Петербурге и Ленобласти ожидают северное сияние
Отправление «Лыжных стрел» из Петербурга вновь отменили из-за отсутствия снега
На проспекте Большевиков легковушка влетела в маршрутку с пассажирами
Дрозденко предложил генерал-майора полиции Михаила Ильина на должность своего заместителя по безопасности
Дзюба и Аршавин попали в «сборную десятилетия» «Зенита» по версии болельщиков