2020-01-10T14:06:11+03:00
Спорт

На ЕВРО-2020 сборная Финляндии будет жить в Репино, а тренироваться в Зеленогорске

Четыре игры европейского чемпионата пройдут в Санкт-Петербурге
Петр КИБЕР
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На ЕВРО-2020 сборная Финляндии будет базироваться в Петербурге.На ЕВРО-2020 сборная Финляндии будет базироваться в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сборная Финляндии по футболу определилась с базой на будущий чемпионат Европы, который состоится уже летом нынешнего года. На ЕВРО-2020 финны будут жить и тренироваться в Курортном районе Санкт-Петербурга.

- Команда Финляндии во время проведения группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года будет тренироваться на базе в Зеленогорске, -пишет ТАСС.

Жить спортсмены из Суоми будут поблизости - в Репино. Обе площадки были построены не так давно и использовались во время мирового первенства 2018 года, прошедшего в России.

Напомним, что Санкт-Петербург в числе 12 европейских городов примет 3 игры группового этапа и один четверть финал. Финляндия попала в группу с Данией, Бельгией и Россией. С последними двумя финны сыграют на стадионе «Санкт-Петербург».

Матчи пройдут в июне-июле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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