В МФЦ Ленобласти регистрация новорожденного займет 15 минут
Новоиспеченным родителям в Ленинградской области вскоре будет проще получить свидетельство о рождении малыша, не отстаивая в очередях и значительно экономя время. В понедельник, 13 января, в многофункциональном центре «Сертолово» состоится презентация новой услуги по регистрации ребенка. Это будет занимать всего 15 минут.
- На сегодняшний день в России подобная услуга доступна только в МФЦ Ленинградской и Московской областей. С 2020 года получить свидетельство о рождении ребенка жители 47-го региона могут за 15 минут в любом многофункциональном центре региона, - рассказали в администрации области.
В октябре 2019 года Ленобласть стала первой в России, где начали выдавать свидетельство о рождении ребенка в МФЦ прямо в день обращения. Это был пилотный проект в центрах «Мои документы» в Гатчине, Выборге и Приозерске. Теперь эта услуга станет доступной для всех жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU