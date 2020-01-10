В МФЦ Ленобласти регистрация новорожденного займет 15 минут

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:15:04+03:00

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Новоиспеченным родителям в Ленинградской области вскоре будет проще получить свидетельство о рождении малыша, не отстаивая в очередях и значительно экономя время. В понедельник, 13 января, в многофункциональном центре «Сертолово» состоится презентация новой услуги по регистрации ребенка. Это будет занимать всего 15 минут.

- На сегодняшний день в России подобная услуга доступна только в МФЦ Ленинградской и Московской областей. С 2020 года получить свидетельство о рождении ребенка жители 47-го региона могут за 15 минут в любом многофункциональном центре региона, - рассказали в администрации области.

В октябре 2019 года Ленобласть стала первой в России, где начали выдавать свидетельство о рождении ребенка в МФЦ прямо в день обращения. Это был пилотный проект в центрах «Мои документы» в Гатчине, Выборге и Приозерске. Теперь эта услуга станет доступной для всех жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU