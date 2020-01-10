Водителей Петербурга предупредили о надвигающемся тумане

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:37:26+03:00

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Автомобилистам Петербурга и Ленинградской области нужно будет быть особо внимательными за рулем – на город и область надвигается туман. Это произойдет из-за температурных скачков в ночь на субботу, 11 января. Также слабый туман продержится и утром в первый выходной день.

- Температура воздуха ночью в Ленобласти опустится до минус 1-6 градусов, в некоторых районах до минус 10. Днем потеплеет, и температура будет варьироваться от плюс 1 до минус 4. Ночью и утром местами слабый туман, - предупредили местных жителей в МЧС.

Кроме того, на дорогах образуется гололед, который «в паре» с туманом представляют особую опасность для водителей. Спасатели напомнили автомобилистам, что при таких погодных условиях следует перепроверить тормозную систему, состояние шин. Ездить лучше на небольшой скорости и сохранять на дороге более длинную дистанцию, чем обычно, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU