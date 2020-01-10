2020-01-10T14:51:14+03:00
Происшествия

60-летний скутерист насмерть переехал пенсионерку на проспекте Просвещения

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в машине скорой помощи
Петр КИБЕР
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В Выборгском районе пожилой скутерист насмерть сбил пенсионерку. Фото: vk.com/spb_todayВ Выборгском районе пожилой скутерист насмерть сбил пенсионерку. Фото: vk.com/spb_today
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Теплая зима позволила некоторым любителям мототехники не заканчивать сезон. Впрочем, даже самые отчаянные из них остерегаются выезжать на дорогу в январе. А те, кто ездят, попадают в ДТП. Так, в Выборгском районе Петербурга 60-летний скутерист насмерть сбил ровесницу-пенсионерку.

- 10 января около 12:32, на пересечении улицы улицы Есенина и проспекта Просвещения, мужчина 1960 года рождения, управляя скутером, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину на вид 60 лет, - сообщает отел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

По словам очевидцев, женщина начала переходить дорогу на загоревшийся красный и попыталась вернуться назад на разделительную полосу. В этот момент скутерист тронулся с места и сбил пенсионерку. Та упала и скутер переехал через нее.

Травмы оказались смертельными. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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