2020-01-10T14:58:37+03:00
Общество

Жители Ленобласти перейдут на электронные трудовые книжки

Работающее население сможет выбрать, оставить документ в бумажном виде или перевести его в онлайн
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Ленобласти перейдут на трудовые книжки в цифровом форматеЖители Ленобласти перейдут на трудовые книжки в цифровом форматеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С 1 января 2020 года работающее население Ленинградской области сможет перейти на трудовые книжки в электронном формате. Начиная с этого года в России вступил соответствующий закон. При этом, переход на новый вид документа добровольный, желающие смогут сохранить книжку в привычном бумажном виде.

- До 1 июля 2020 года все работодатели должны письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно написать с 1 июля до 31 декабря 2020 года, - сообщили в администрации области.

Важно, что поменять электронную книжку обратно на бумажную нельзя. Если работник не захочет переходить на онлайн, то работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Для тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, сведения о трудоустройстве будут вестись только в электронном виде.

Увидеть все данные трудовой книжки в цифровом формате можно в личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда России или на портале Госуслуг. Для работодателей упростится кадровый учет, а также восстановление данных о том, где и сколько человек трудился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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