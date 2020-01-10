2020-01-10T15:20:17+03:00
Происшествия

Петербуржец, живущий в Австралии, рассказал о борьбе со страшными лесными пожарами

Уже погибли более миллиарда животных
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец, живущий в Австралии, рассказал о борьбе с лесными пожарамиПетербуржец, живущий в Австралии, рассказал о борьбе с лесными пожарамиФото: Николай ХИЖНЯК
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Весь мир следит за жуткими лесными пожарами в Австралии, которые начались в конце декабря. Согласно данным пресс-службы университета Сиднея, за это время на материке погибли более миллиарда животных и это еще предел. Однако, как рассказал бывший житель Петербурга, переехавший в Австралию в 2013 году, Кирилл Мамаев, буш, как называют там леса, горит каждый год.

- Небольшие пожары эвкалиптовым лесам и местной австралийской флоре не очень страшны. В основном сгорают опавшая листва и сухие ветки, а деревья остаются нетронутыми, и лес постепенно восстанавливается, - рассказал Кирилл газете «Петербургский дневник».

Чтобы огненная стихия не настигла буш в период засухи, с ними борются другим способом: поджигают лес в зимнее время, когда на ветках есть снег, а земля сырая. Это называется «контролируемые пожары».

- Сейчас зимой специалисты делают поджоги, чтобы было меньше лесного мусора, который может разгореться. Если пожары вовремя не предотвратить летом, а сейчас в Австралии как раз самый разгар лета, в период засухи может произойти случайное возгорание, которое оборачивается большими пожарами, - пояснил бывший петербуржец.

Также во время пожаров местные жители ходят в специальных масках, чтобы защититься от дыма и чаще гуляют вдоль побережья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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