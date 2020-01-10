2020-01-10T16:10:18+03:00
Общество

Следственный комитет исполнил мечту петербургской блокадницы, которая развозит продукты нуждающимся

80-летней Галине Яковлевой стоя аплодировал весь Кремлевский дворец [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Блокадницу из Петербурга, которая развозит продукты нуждающимся, наградили в Кремлевском дворцеБлокадницу из Петербурга, которая развозит продукты нуждающимся, наградили в Кремлевском дворцеФото: Олег ЗОЛОТО
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Галина Яковлева известна в Петербурге, как человек с большим сердцем, который в свои 80-лет является основательницей фонда «Доброта» и сама лично развозит на микроавтобусе продукты пенсионерам и малоимущим семьям Северной столицы. Сама она – уроженка Ленинграда, пережила Великую Отечественную войну, блокаду. Узнав о таком добром и неравнодушном человеке, офицеры следственного комитета России решили исполнить ее мечту – принять участие в программе «Поле чудес».

- Это самая большая мечта была моя жизненная. Я была не ради награды, а ради участия. Живу на положительных эмоциях под девизом: «Жизнь дается один раз. Спешите делать добро». У меня на машине написано слово «Улыбнитесь!» Это призыв, чтобы люди не скучали и друг другу улыбались. Улыбка всегда настроения добавляет. Спасибо за все, за все. Безмерно благодарна, - поделилась радостными эмоциями Галина Ивановна.

Но на этом приключения доброй блокадницы не закончились. В этот же день ее позвали в государственный Кремлевский дворец на церемонию премии фонда Андрея Первозванного «Вера и верность». Но не в качестве зрителя, а лауреата. Во время награждения весь зал встал, чтобы выразить свое уважение великому делу Галины Яковлевой.

После всех мероприятий, Галина Ивановна поспешила вернуться в свой любимый Петербург, продолжив делать добро для людей.

Офицеры Следственного комитета России исполнили мечту блокадницы Галины Яковлевой в рамках Эстафеты добрых дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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