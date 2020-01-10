10 Янв. 2020 2020-01-10T17:06:52+03:00

Труп мужчин в татуировках нашли за гаражами на новой трассе М-11 в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Полиция Московского района Петербурга выясняет причину смерти мужчины, труп которого случайно нашел похожий недалеко от новой скоростной трассы М-11, соединяющей Москву и Северную столицу. Тело без ботинок и в татуировках в четверг, 9 января, лежало за гаражами.

- В 18:06 часов в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что за гаражами у дома 29, корпус 4, по Пулковскому шоссе, где новая трасса М-11, лежит труп мужчины на вид лет 50-ти, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина был полностью одет, однако на его ногах не было обуви, только темные носки. Прибывшие на место полицейские осмотрели труп, но следов насильственной смерти не обнаружили. Также они нашли его водительское удостоверение.

Тем же вечером в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что у нее пропал муж. Она пояснила, что ему 53 года и на теле у него много татуировок. Имя ее супруга и мертвого мужчины, найденного за гаражами, совпало.

Сейчас тело доставлено в морг для осмотра и выяснения причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU