2020-01-10T17:11:28+03:00
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Из-за съемок фильма «Воздух» в Адмиралтейском районе ограничат движение

Картину про летчиц времен войны снимает Алексей Герман-младший
Петр КИБЕР
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Из-за съемок военной драмы "Воздух" в Петербурге ограничат движение. Фото: vk.com/mamedov_sabuhiИз-за съемок военной драмы "Воздух" в Петербурге ограничат движение. Фото: vk.com/mamedov_sabuhi
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Съемки нового фильма «Воздух» петербургского режиссера Алексея Германа-младшего станут причиной ограничения движения в Адмиралтейском районе Северной столицы. С 15 по 19 января в районе Мясной улицы запрещается движение и парковка.

- С 07.00 15 января до 22.00 19 января закрывается движение транспорта по Витебской ул. от Лоцманской до Мясной улицы, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В тот же период будет висеть «кирпич» для машин по Витебской улице от Мясной до дома 11-13 по Витебской улице. А также по Мясной улице от набережной реки Пряжки до дома 16 по Мясной улице.

Кроме этого с 22.00 до 07.00 15, 16, 17, 18 и 19 января будет запрещена парковка по Витебской улице от Мясной улице до дома 11-13 по Витебской улице и по Мясной от набережной Пряжки до дома 16 по Мясной улице.

Справка «КП»: Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего рассказывает о девушках-летчицах времен Великой Отечественной войны, которые пошли на фронт добровольцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Из-за съемок фильма «Воздух» в Адмиралтейском районе ограничат движение
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